شكرا لقرائتكم خبر عن "أبشر" تستعرض خدماتها في ملتقى الصحة العالمي 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعرض منصة (أبشر) خدمتي تسجيل المواليد والوثائق الرقمية ضمن جناح وزارة الداخلية في ملتقى الصحة العالمي 2024.

ويُقام الملتقى في ملهم خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، بهدف تعزيز الجهود الصحية والإنسانية التي تقدمها القطاعات الخدمية والأمنية. خدمات أبشر يذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم لزوّار وضيوف الملتقى خدمات تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات وإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر.

بالإضافة إلى تجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، يوميًا من الساعة الـ (10) صباحًا حتى الـ 7 مساءً.