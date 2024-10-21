أكسيوس: تحقيق أميركي حول وحدة بالجيش الإسرائيلي بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان

ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة بدأت مراجعة لوحدة تابعة للجيش الإسرائيلي قد يكون لها تداعيات على المساعدات الأميركية لإسرائيل.

وتركز المراجعة على "القوة 100" التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي تتولى حراسة المعتقلين من غزة. ولم يتم التوصل إلى أي نتائج حتى الآن، حسبما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي.

ويخضع عدد من أعضاء الوحدة حاليا للمحاكمة في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني.