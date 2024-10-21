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اعتماد أول مستشفى افتراضي مركزًا تدريبيًا لـ "البورد السعودي"

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة للتخصصات الصحية، على هامش ملتقى الصحة العالمي 2024، اعتماد مستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار في وزارة الصحة مركزًا تدريبيًا، لتنفيذ برامج شهادة البورد السعودي في الاختصاص الرئيسي، (طب الأسرة وطب الأشعة التشخيصية) لمدة أربع سنوات.
وأوضحت أن هذا الاعتماد يعزز ثقافة الرعاية الصحية الافتراضية، ويمكّن الابتكار في التدريب في البورد السعودي.

تقديم أفضل الممارسات

كما يسهم في صناعة وتقديم أفضل الممارسات في الدمج بين تقديم الخدمة الصحية الافتراضية والتدريب للاختصاصات الصحية.

وكذلك تحقيق مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي، ونموذج الرعاية الصحية الحديث، ضمن "رؤية المملكة" 2030.
يذكر أن مستشفى "صحة" الافتراضي هو الأول والأكبر من نوعه عالميًا، وهو أحد مخرجات برنامج التحول في القطاع الصحي، ويستهدف تقديم خدمات الصحة الافتراضية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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