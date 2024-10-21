شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يستنكر تصعيد جرائم الاحتلال الوحشية في شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكر البرلمان العربي، تصعيد كيان الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه ومجازره الوحشية والمروعة في شمال غزة، والتى منها مجزرة بيت لاهيا التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 85 فلسطينيًا وإصابة العشرات بضربها مربعًا سكنيًا كاملًا خلال ساعة واحدة.

وأكّد البرلمان العربي فى بيان له اليوم، أن ما يقوم به كيان الاحتلال من تجويع وترويع للمدنيين واستهداف مراكز الإيواء والمستشفيات وحرق للخيام والأطفال والمدنيين في الشمال لإجبار الفلسطينيين على النزوح عن وطنهم، هو تصعيد خطير وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووصمة عار على جبين الإنسانية. العدوان على غزة ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى الضغط على كيان الاحتلال الغاشم لوقف هذا التصعيد العنيف ووقف فوري للعدوان على قطاع غزة بكل مناطقه وخاصة شمال غزة، ومعاقبة مجرمي كيان الاحتلال عن جميع جرائم الحرب التى ارتكبوها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وحماية الأبرياء ووقف التطهير العرقي وتنفيذ القانون الدولي وضمان العدالة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والعمل من أجل حل الدولتين لإحلال السلام في المنطقة.