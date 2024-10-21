شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل 4 وتدمير برج إرسال جراء تحطم مروحية في هيوستن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون أن مروحية تحطمت أمس الأحد في مدينة هيوستن الأمريكية مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنها وتدمير برج إرسال.

وقال عمدة مدينة هيوستن جون وايتمير في مؤتمر صحفي، إن المروحية سقطت قبل الساعة الثامنة مساء بقليل في الحي الثاني في هيوستن شرق وسط المدينة بعد إقلاعها من مطار إلينجتون فيلد على بعد حوالي 15 ميلا (24 كيلومترا).

ولم يعرف وايتمير وجهة المروحية، وقال المجلس الوطني لسلامة النقل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يجري تحقيقا لتحديد سبب تحطم المروحية وهي من طراز "روبنسون ار44 2" . حادث تحطم مروحية وأكد قائد شرطة هيوستن جيه نوي دياز في المؤتمر الصحفي أن المروحية الخاصة التي كانت تقل أربعة أشخاص، من بينهم طفل، إما اصطدمت بكابل أو ببرج الإرسال.

وأوضح أنه لم يكن هناك أي شخص على الأرض وقت وقوع الحادث، ولم يتم بعد الكشف عن هويات الضحايا وأعمارهم.