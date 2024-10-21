شاكيرا تؤجل جولتها في أميركا والجمهور غاضب: “انعدام احترام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كان من المقرر أن تبدأ شاكيرا جولتها “Women Don’t Cry Anymore” في الولايات المتحدة في الثاني من نوفمبر، ولكن تم تأجيل جولة أمريكا الشمالية إلى مايو 2025 بعد ارتفاع الطلب على التذاكر.

بسبب هذا الإقبال الكبير، قررت شاكيرا وفريقها إضافة المزيد من التواريخ وتغيير مواقع الحفلات إلى ملاعب أكبر لاستيعاب عدد أكبر من الجماهير.

ووفقًا لتصريحات Live Nation، فقد فاقت مبيعات التذاكر جميع التوقعات، مما تطلب نقل الجولة إلى ملاعب وتغيير مواعيدها.

وفي بيان لها، شكرت شاكيرا جمهورها على دعمه الكبير وقالت: “أشكركم على هذا الدعم الرائع منذ الإعلان عن مواعيد الحفلات الجديدة. هذه الجولة تعتبر الأهم في مسيرتي حتى الآن، ودعمكم ومحبتكم يدفعاني لتقديم المزيد.”

رغم ذلك، تسبب قرار التأجيل في موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المعجبين عن استيائهم بسبب نفقات السفر والإقامة التي تكبدوها مسبقًا. وكتب أحد المعجبين: “هذا تصرف غير محترم لمن اشترى التذاكر ورتب أمور السفر. أنتم تخسرون ما بنيتموه على مدى 25 عامًا.”