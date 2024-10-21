قوى الأمن: النائب العام التمييزيّ أعطى مهلة 48 ساعة إضافيّة لإخلاء مبنى في منطقة الحمراء

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، أنه "بناء لقرار قضائي الذي قضى بإخلاء مبنى في منطقة الحمراء _ بيروت بتاريخ اليوم 21-10-2024، وبعد تجمهر عدد كبير من المعترضين، اتصل النائب العام التمييزيّ وأشار بإعطائهم مهلة 48 ساعة إضافيّة لإخلائه، وعليه تم ذلك".

وكانت قد أفادت القناة 14 الإسرائيلية، عن "استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد وقفها بسبب تحذير جراء رصد جسم مشبوه".

وكانت قد افادت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب لأسباب أمنية.