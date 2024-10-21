القناة 14 الإسرائيلية: استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد وقفها بسبب تحذير جراء رصد جسم مشبوه

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، عن "استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد وقفها بسبب تحذير جراء رصد جسم مشبوه".

وكانت قد افادت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب لأسباب أمنية.