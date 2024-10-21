سلوم: صيدلي ثالث شهيداً في خدمة لبنان والمريض ونناشد الامم المتحدة حماية الشعب اللبناني من آلة القتل الصهيونيّة

اشار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، الى انه "لا يمر يوم الا ونشهد على اجرام العدوّ الصهيوني قتلا وتدميرا ، وقد وصل اجرامه حدّ الاقتصاص من الصيادلة الذين يقومون بتأدية واجبهم الانساني تجاه مرضاهم تعزيزاً لصمودهم في قراهم ومدنهم المحاصرة، على الرغم من كل ما يعانوه من مخاطرٍ ونقصٍ في امداد الادوية الى صيدلياتهم ،وتدميرا لها ، وقد انضمّ اليوم الى قافلة شهداء الصيادلة والوطن ، الصيدلي الدكتور محمد منصور ، وإننا نناشد الامم المتحدة ، والجامعة العربية ، والضمير الانساني ، حماية الشعب اللبناني من آلة القتل الصهيونيّة".

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