تدشين منصة التأهيل والترخيص بـ«وقاء»

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة خدمات التأهيل والترخيص، وتقديم تجربة مستخدم سلسة وجذابة، إذ تتميز المنصة الجديدة بواجهة مستخدم مبسطة، مما يسهل عملية تقديم الطلبات بشكل سريع وفعال، ويسرع الإجراءات، ويقلل الوقت المستغرق في معالجة الطلبات، مما يزيد من كفاءة الخدمات المقدمة.
كما تقدم المنصة الجديدة معلومات شاملة حول شروط ومتطلبات التأهيل والترخيص، مما يسهل على المتقدمين فهم الإجراءات بشكل أفضل، وتتيح إنشاء وتجديد التراخيص بشكل إلكتروني، مما يساعد على تخفيف المعاملات الورقية.
من جانب آخر، تتيح المنصة التكامل مع وزارة التجارة، للتحقق من السجل التجاري، مما يضمن تحسين موثوقية البيانات وسلاسة الإجراءات.
ويدعو «وقاء» جميع الراغبين في الحصول على الترخيص إلى زيارة المنصة والتسجيل وفقًا للشروط المحددة، مع الالتزام بالتعليمات، لضمان الحصول على الترخيص في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال الرابط: https://eservices.weqaa.gov.sa/our_services.
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