ملتقى سعودي للدراسات العليا بجامعة الأميرة نورة

ويُعقد الملتقى في نسخته الأولى برعاية وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، بهدف تعزيز المعرفة ببرامج الدراسات العليا في الجامعات السعودية، وتحفيز التعاون بين الجامعات المحلية والدولية، ومؤسسات القطاعين العام والخاص؛ لتوفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في تطوير التعليم العالي في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ويشارك في جلسات الملتقى، الذي تستمر أعماله يومين، عددا من المتحدثين من وزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، بالإضافة إلى أكاديميين وقياديين ومختصين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
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