إخلاء طبي لمواطنة سعودية من مصر

أعلنت القنصلية العامة السعودية في الإسكندرية عن متابعتها بالتعاون مع الجهات المصرية نقل مواطنة سعودية بحالة صحية حرجة من مطار برج العرب، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجها في المملكة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في رعاية المواطنين وضمان سلامتهم.



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