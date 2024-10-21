الأمطار تُغرق الشوارع وتُلطف الأجواء في الدرب

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة، أمس، على منطقة جازان، شملت عددا من محافظاتها، ومنها محافظة الدرب ومراكزها، وارتفع معها منسوب المياه بعدد من الشوارع، خصوصا الشارع العام باتجاه إشارة المثلث. كما أسهمت الأمطار في خفض درجات الحرارة وانتعاش الأجواء.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من الغد حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة على الخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل السليل والأفلاج ووادي الدواسر، ومتوسطة على حوطة بني تميم والحريق والمزاحمية والخرج والزلفي والغاط وشقراء وثادق ومرات والمجمعة ورماح.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق الشرقية ونجران والباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة والحدود الشمالية والقصيم وحائل.