منصة لتعزيز الصحة النفسية لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

دَشَّنَ الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر، أمس، منصة «شهم كير» التي تهدف إلى خدمة أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في الجوانب النفسية، وتقديم استشارات متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي من قِبل نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في إطارٍ من الخصوصية العالية.

نقلة نوعية

أوضح المعمر أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمةٍ من البرامج النوعية التي يقدمها الصندوق لمستفيديه، حيث يحرص على تلمس احتياجاتهم، وتصميم برامج نوعية تلبي تلك الاحتياجات وفق أعلى المعايير، وأكفأ النماذج الحديثة، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم الدعم الكبير لهذه الفئة الغالية.

وأفاد بأن تدشين «شهم كير» يُمثِّل نقلةً نوعيةً في مسار البرامج الاستشارية التي تُقدَّم للمستفيدين بطريقة سريعة تكفل خصوصية المُستشير، وتضمن تقديم استشارات تخصصية تُسهم في تلبية احتياجات أسر المستفيدين، وتحقيق الاستقرار لهم.

برامج متعددة

تُعدُّ المنصة نقلةً نوعية في البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين، إذ تعمل بنظامٍ مرن، يتناسب مع أوقات الشريحة المستهدفة من المستفيدين، وتستوعب برامج نفسية واجتماعية مختلفة، مثل: برامج تعزيز الثقة بالنفس، وكيفية التعامل مع ضغوط الحياة، بالإضافة إلى برامج الشعور بالانتماء والدعم العاطفي، واستقبال الاستشارات الأسرية المختلفة؛ سعيًا إلى تحسين مستوى الصحة النفسية للمستفيدين، ومساعدتهم في تجاوز المشكلات والضغوط.

ودعا الصندوق الشريحة المستهدفة من أسر المستفيدين إلى الاستفادة من هذه الخدمة المتميزة، وذلك من خلال زيارة منصة «شهم كير» أو تحميل التطبيق؛ للتعرف على الخدمات المقدمة.