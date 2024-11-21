أكاديمية طويق شريك تدريبي معتمد لـ "Google Cloud"

أعلنت أكاديمية طويق عن اختيارها من قبل "Google Cloud" لتكون شريك تدريب معتمد (Google Cloud Authorised Training Partner (ATP، في تقديم المعسكرات والبرامج بشهادات احترافية، وحصول عدد من كوادر الأكاديمية على اعتماد تعليم تقنيات وخدمات جوجل في الحوسبة السحابية. ويأتي اعتماد "Google Cloud" لأكاديمية طويق، لتحقيقها أهم المعايير العالمية في بناء القدرات البشرية بمجالات: البنية التحتية السحابية، وعلم البيانات وتعلُّم الآلة، وتطوير التطبيقات، بشهادات احترافية معتمدة وهي: (شهادة مهندس سحابي محترف، وشهادة مهندس بيانات محترف، وشهادة مطور سحابي محترف، وشهادة مهندس شبكات سحابية محترف، وشهادة مهندس أمن سحابي محترف، وشهادة مهندس تعاون محترف، وشهادة مهندس تعلُّم آلة محترف)، كما جاء اعتماد الأكاديمية؛ بعد حصول عدد من كوادر الأكاديمية على أوسمة احترافية عديدة في تعليم أبرز التقنيات لمختلف مسارات الحوسبة السحابية.

وأكّد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، حرص الأكاديمية في عقد الشراكات مع كبرى الجهات العالمية؛ بهدف إقامة المعسكرات والبرامج الاحترافية ضمن بيئة تعليمية مُجهزة بأحدث التقنيات؛ لتخريج قدرات وطنية متميزة قادرة على تطوير حلول مبتكرة في العديد من القطاعات. يُذكر أن أكاديمية طويق هي الأولى من نوعها في تقديم العديد من المعسكرات والبرامج بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية، التي يستفيد منها أكثر من 1,000 متدرب يوميًا، ضمن منهجيّة تعلُّم قائمة على التطبيقات العملية؛ لمواكبة تطوّر التقنيات الحديثة وسدّ احتياجات سوق العمل.