أكاديمية طويق شريك تدريبي معتمد لـ "Google Cloud"

وأكّد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، حرص الأكاديمية في عقد الشراكات مع كبرى الجهات العالمية؛ بهدف إقامة المعسكرات والبرامج الاحترافية ضمن بيئة تعليمية مُجهزة بأحدث التقنيات؛ لتخريج قدرات وطنية متميزة قادرة على تطوير حلول مبتكرة في العديد من القطاعات. يُذكر أن أكاديمية طويق هي الأولى من نوعها في تقديم العديد من المعسكرات والبرامج بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية، التي يستفيد منها أكثر من 1,000 متدرب يوميًا، ضمن منهجيّة تعلُّم قائمة على التطبيقات العملية؛ لمواكبة تطوّر التقنيات الحديثة وسدّ احتياجات سوق العمل.
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