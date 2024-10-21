وتقدم ميزة «التوأم الرقمي» تجربة صحية متطورة عبر مراقبة البيانات الصحية باستمرار، مما يسهم في الكشف المبكر عن المخاطر الصحية المحتملة، وتقديم الإرشادات الطبية في الوقت المناسب.
يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 عبر تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتعزيز الوعي الصحي، والتشجيع على الممارسات الوقائية لدى المواطنين والمقيمين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تطلق التوأم الرقمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.