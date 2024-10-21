96 موقعا للتخييم والكرفانات بالمناطق والرياض تتصدر

حدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 58 موقعا للتخييم و38 موقعا للكرفانات في 9 مناطق، حيث تصدرت الرياض والقصيم بعدد 12 موقعا للتخييم، فيما جاءت الجوف الأقل بموقع واحد، وإضافة المركز من خلال دليل التخييم والكرفانات الذي أصدره عن مواقع التخييم في مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم وحائل والجوف والمنطقة الشرقية والباحة وعسير، وحدد كذلك الطاقة الاستيعابية لكل موقع من ناحية التخييم أو الكرفانات، فيما حدد المركز الحد الأعلى لمساحة المخيم 2000 متر مربع.

الرياض والقصيم الأعلى

وتصدرت الرياض والقصيم بعدد مواقع التخييم بـ12 موقعا، تلتهما حائل بـ9 مواقع، وبعدها الشرقية بـ8 مواقع، والباحة 6 مواقع، ومكة 5 مواقع، والمدينة 3 مواقع، وعسير موقعين، فيما يوجد موقع واحد فقط في الجوف، فيما تم تحديد 9 مواقع للكرفانات في القصيم و7 مواقع بالرياض، فيما المنطقة الشرقية حددت 6 مواقع، والباحة 5 مواقع، فيما مكة حددت 4 مواقع، ومن ثم عسير 3 مواقع، والمدينة المنورة موقعين، فيما حائل والجوف موقع واحد.

الاشتراطات

واشترط المركز - عند طلب الترخيص - التعهد على المقدم بحيث لا يمكن الحجز لأكثر من مخيم، فيما تحظر ممارسة النشاط على المستفيد إلا بعد الحصول على الترخيص، فيما يتم تحديد مواقع التخييم من المركز وفق مخططات مساحية تحدد القطع ومساحة كل قطعة، كما يلزم حامل الترخيص بممارسة نشاط التخييم داخل الموقع المحدد له، ولا يحق لصاحب الترخيص تأجير المخيم، كما يحق للمركز سحب الترخيص إذا كانت البيانات غير صحيحة، كما يحق للمركز إلغاء الترخيص في حال مخالفة أحكام نظام البيئية أو اللائحة التنفيذية.

كما لا تتجاوز مدة التخييم 3 أشهر، ولا يحق للمستفيد الواحد الحصول على أكثر من مخيم في كل المواقع المخصصة للتخييم، كما أن الحد الأعلى لمساحة موقع المخيم الواحد 2000 متر مربع، كما يمنع وقوف المركبات في الشوارع والممرات، ويكون وقوفها داخل موقع المخيم مع وضع العلامات المرورية الإرشادية الدالة على ذلك، والابتعاد كذلك عن الطرق السريعة وخطوط الضغط العالي للكهرباء ومنشآت الخدمات العامة بمسافة لا تقل عن 100 متر.

عدد مواقع التخييم حسب المناطق

الرياض والقصيم 12

حائل 9

الشرقية 8

الباحة 6

مكة المكرمة 5

المدينة المنورة 3

عسير 2

الجوف 1