الكفلاء يتصدرون الشكاوى العمالية

تصدر كفلاء الأفراد الجهات المتظلم منها من قِبل العمالة لدى جمعية حقوق الإنسان، حيث بلغ عدد الكفلاء 40 كفيلا في الوقت الذي بلغ فيه عدد القضايا العمالية التي تلقتها جمعية حقوق الإنسان 56 قضية، بواقع 44 قضية للذكور و12 قضية للإناث، وذلك خلال عام 2023.

ووفقا لجميعة حقوق الإنسان، تصدرت الدمام عدد القضايا للذكور والإناث بواقع 21 قضية، تلتها منطقة عسير بـ14 قضية، ثم جدة بـ9 قضايا، تلتها مكة المكرمة بواقع 7 قضايا. وبلغت القضايا في مدينة الرياض 6 قضايا، وسجلت المدينة المنورة 4 قضايا، والقصيم قضيتين، بينما خلت كل من جازان والجوف من القضايا العمالية لدي فروع الجمعية.

الكفلاء الأكثر

وحسب الجهة المتظلم منها أو الجهة التي تمت مخاطبتها لإزالة أسباب التظلم، تصدر الكفلاء للأفراد عدد الجهات المتظلم منها بواقع 40 كفيلا، بينما سجلت قضايا ضد 21 شركة أهلية، وهناك قضية ضد مكتب عمل واحد، وسجل تظلم آخر ضد الشؤون الصحية في مكة المكرمة.

المطالبات المالية تتصدر

وضمن أسباب التظلم، حلت الحقوق المالية في المقدمة، حيث بلغ عدد الشكاوى 24 شكوى، ثم العنف النفسي والجسدي 15 شكوى، وعدد البلاغات الكيدية 8 بلاغات، و4 طلبات لإعادة النظر، و4 قضايا للفصل التعسفي، و3 قضايا لطلب نقل كفالة، وقضية اعتراض على قرار، وقضية واحدة لكل من البطالة والترحيل الإجباري والحرمان من الترقية.

القضايا العمالية

من جهته، أكد المحامي عاصم الملا أن القضايا العمالية هي ما يرد إلى الجمعية من شكاوى متعلقة بالأفراد الخاضعين لنظام العمل، وتتضمن حرمان العامل من أوراقه الثبوتية، واعتراض على قرار، وتأخير قرار التعيين، وحرمان من الترقية، وتخفيض الدرجة الوظيفية، والترحيل الإجباري، وطلب نقل الكفالة، وتعرض العامل لعنف نفسي أو فصل بسبب تهمة، والفصل التعسفي والحرمان من حقوقة المالية، وإجباره على عمل غير المتفق عليه في عقد العمل، وإرغامه على عقد تقاعد مبكر، ومطالبة بالتأمين الصحي، وطلب إعادة للعمل، ومنع العامل من السفر إلى بلاده.

وأضاف «الملا» أن جميع هذه المطالبات تعرض على الجمعية، وهي بدورها تتواصل مع الجهات المتظلم منها العامل، وتعمل على إيجاد حلول إيجابية لإعطاء العمال حقوقهم المسلوبة.

القضايا حسب جنسية المتظلم

السعوديون 15

المصريون 15

السودانيون 7

الباكستانيون 6

الفلبينيون 5

الهنود 3

السوريون 2

الأوغنديون 2

المغربيون 2

الأردنيون 1

الإندونيسيون 1

التونسيون 1

الجنوب إفريقيون 1

السيريلانكيون 1

الفلسطينيون 1