«ملك خط النص».. وفاة شحتة الاسكندراني نجم الاتحاد السكندري بعد صراع مع المرض

الشارقة - اميمة ياسر -

غيّب الموت الكابتن شحتة الاسكندرانى، «ملك خط النص» فى نادى الاتحاد السكندرى، كما كان يحلو لجماهير الثغر ان تناديه بهذا اللقب، اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض، والذى كان قد تم حجزه للعلاج فى إحدى مستشفيات الإسكندرية.

وتعرض شحتة الإسكندراني، لوعكة صحية منذ شهرين وخضع للفحوصات الطبية اللازمة لكن حالته لم تتحسن ووافته المنية اليوم بعد تعرضه لغيبوبة تامة منذ أكثر من 3 أشهر .

ويشيع الجثمان بعد صلاة الظهر غداً الثلاثاء من مسجد المواساه، على أن يتم دفنه فى مدافن المنارة ويقام العزاء ليلاً فى المنارة.

ونعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، رئيس النادى ، باسم المجلس والجماهير وأعضاء النادى الكابتن شحتة الاسكندرانى، والذي خلف وراءه ارث كبير من الانجازات والبطولات لصالح سيد البلد طيلة فترة تواجده فى النادى.

يشار الى أن شحته الإسكندرانى التحق بفريق أشبال الاتحاد السكندرى، فى عام 1960، تحت 16 سنة ن ثم أنضم للفريق الأول في عام 1962 ولعب أول مباراة له أمام فريق نادي السويس وانتهت بتعادل الفريقين 1/1 وسجل شحته هدف التعادل لفريقه، وحصل مع نادي الاتحاد على لقب كأس مصر في عام 1962 وفي عام 1976 حصل أيضاً على لقب كأس مصر بعد أن تغلب نادي الاتحاد في النهائي على النادي الأهلي بنتيجة 2-1 سجل شحته هدف التعادل.

ويعد شحتة الاسكندرانى، أحد المواهب الكروية التي ذاع صيتها مع الاتحاد السكندري، حيث ولد فى 24/7/1944 بالحضرة فى الإسكندرية، وتعلق بكرة القدم ونادى الاتحاد السكندرى منذ الصغر، وبدأ لعب الكرة الشراب فى حى كليوباترا وبعد ذلك مع فرق المدارس بمراحلها.

وفي بطولة كأس مصر أيضاً عام 1976 وأمام الأهلى، استطاع شحته أن يقود الاتحاد لفوز جديد بهدف نظيف سجله طلعت يوسف والذى تسبب فيه شحته بعد ان سدد ضربة حرة مباشرة فارتدت من العارضة ليسجل منها طلعت هدف الفوز و البطولة، و مع منتخب مصر، حصد شحته المركز الأول فى بطولة كأس فلسطين عام 1970، والمركز الثالث فى بطولة كأس الامم الافريقية عام 1970 بالسودان، والمركز الثالث فى بطولة كأس الامم الافريقية عام 1972 بنيجيريا، المركز الثالث فى بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1974 بالقاهرة، المركز الثالث فى بطولة البحر الأبيض المتوسط عام 1974 بازمير.