«مهما عملت معاه مش هيتعدل أبدا».. ميدو يعلق على أزمة كهربا مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على أزمة محمود كهربا مع النادي الأهلي وخروجه من معسكر الفريق.

وأعلن النادي الأهلي، ترحيل محمود كهربا، من معسكر الفريق في الإمارات، للمشاركة في بطولة السوبر المصري، وتغريمه مليون جنيه، بسبب اعتراضه الغير لائق على عدم مشاركة في مباراة سيراميكا كليوبارترا.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زعل مني بعض من الأهلاوية لما قلت أن صفقة كهربا مالهاش أي لازمة وأن مهما عملته معاه مش هيتعدل أبدا".

أضاف: "الأيام بتثبت أن الكلام اللي قلته مكنش الغرض منه الهجوم على إدارة الأهلي ولكن كان تحليل للموقف بناء على خبرات كونتها من خلال التعامل مع اللاعب نفسه".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي، نجح في التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 2\1، ليواجه الزمالك يوم الخميس المقبل.