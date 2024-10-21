كريم عبد العزيز يفوز بجائزة الإبداع عن الحشاشين

فاز النجم كريم عبد العزيز بجائزة الإبداع عن دوره فى مسلسل الحشاشين، بحفل creative industry summit "جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور"، وقال فى رسالة مسجلة: "شكرا على الجائزة كان أصعب دور قدمته وأهدى الجائزة لحسام شوقى وفتحى إسماعيل، لأن كان ليهم دور رئيسى إن المسلسل يخرج للنور ربنا يرحمهم".

وحضر حفل creative industry summit "جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور"، الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير جريدة اليوم السابع ونشوى جاد الحق، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: شريف سلامة وإنجى المقدم وتامر حبيب وعصام عمر وركين سعد وسارة عبد الرحمن وحمزة دياب وعلى العربى وجهاد حسام الدين وياسمينا العبد وميرفت أبو عوف ومحمد حفظى وحسن أبو الروس ووليد المغازى وخالد مختار وأحمد فاضل والمخرج خالد الحلفاوى والمخرج عبد العزيز النجار.

وبدأ حفل creative industry summit "جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور"، بالوقوف دقيقة حدادا على روح المنتجين الأربعة الراحلين، حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحى.

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