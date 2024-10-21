أبرز صيحات العبايات الخليجية لموسم شتاء 2024

بعمل جولة سريعة على حسابات أشهر الماركات المتخصصة في صناعة الزي الشرقي على إنستغرام، استطعنا أن نرصد أبرز صيحات عبايات موسم شتاء 2024، والتي سنحاول أن نلخصها لكِ في السطور التالية لتكوني السباقة في التعرف إليها إذا كنتِ من المهتمات بمتابعة كل جديد في عالم العبايات الخليجية، استمري في القراءة لتكتشفي من خلال نصائحنا أفكاراً مميزة لتنسيق كل قطعة لتحصلي على إطلالة أنيقة تتفردين بها في مختلف الطلعات والمناسبات.

تتنوع قصات وخامات عبايات شتاء 2024، ولكن التركيز الأكبر للمصممين انحصر في القطع المصممة من المخمل الفاخر وقماش السويد الدارج بقوة هذا الموسم، والذي وظف في تزيين بعض التصاميم، ستلاحظين أيضاً الحضور القوي للعبايات المصممة على طراز المعطف، كما حضرت الموديلات متعددة الألوان وتلك المصممة بياقات ملونة.

أعادت صيحات موضة خريف وشتاء 2024 قماش السويد إلى الواجهة من جديد، بعدما كان قد سجل تراجعاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، الأمر لم يقتصر على عروض الأزياء الجاهزة في أسابيع الموضة العالمية، بل انعكس أيضاً على مجموعات العبايات الخليجية الجديدة، واكتفى بعض المصممين في استخدامه في تزيين تصاميمهم، كما في العباية البرغندية الناعمة المصممة بقصة مستقيمة والمزدانة بأشكال الورود ثلاثية الأبعاد المصنوعة من السويد من مجموعة ماركة أناتومي Anatomi، جربي تنسيق هذه القطعة الشتوية الأنيقة مع كنزة سوداء مرتفعة الياقة وبنطلون برغندي سادة، وتممي اللوك على طريقة العارضة بانتعال بوت أسود مدبب وحقيبة Baguette سوداء.

كان الطابع العصري مسيطراً بشكل كبير على مجموعات العبايات الخليجية التي قدمها المصممون هذا الموسم، فرأينا الموديلات المصممة على طراز المعطف مزدوج الصدر المزود بأزرار على الجهتين Double Breasted Abayas، وأحببنا على وجه التحديد العباية الصوف المزينة بخطوط متقاطعة من مجموعة المصممة هانية البريكان Hania Collection، وننصحك بتنسيقها مع إطلالة سوداء مؤلفة من كنزة خفيفة وبنطلون مستقيم القصة، وأكملي أناقتك بحذاء مدبب أسود، واحملي حقيبة متوسطة الحجم باللون البرغندي الرائج.

برزت الكثير من الألوان الدافئة والراقية هذا الموسم، وتصدر المشهد البرغندي والأخضر الكاكي بالإضافة إلى النغمة الداكنة من البني، والتي صممت منها عبايات شرقية فائقة الأناقة، أعجبنا منها العباية الناعمة التي يكشف طولها الكاحل من مجموعة ماركة المريكن Al Mraikn، وننصحك بتنسيقها على غرار العارضة مع صديري وبنطلون من اللون نفسه لتحصلي على إطلالة مونوكروم راقية تبرز طول قامتك، وادعمي أناقتك بانتعال حذاء مدبب بلون الجلد، واحملي حقيبة كلاتش سوداء عريضة.

إلى جانب الموديلات السادة، حرصت بعض الماركات على تزيين العبايات السوداء ببعض التفاصيل الملونة، والتي أبعدتها عن الشكل التقليدي، فرصدنا لدى ماركة Zak Collection عباية سوداء ناعمة مصممة بياقات عريضة وجيوب كبيرة باللون البني، ستايل شديد الفخامة يناسب طلعات النهار والمساء، لا تترددي في تنسيقه مع كنزة بنية بياقة دائرية، وارتدي بنطلون جينز أزرقَ داكناً، وزيدي اللوك الشتوي فخامة بانتعال بوت بني برقبة متوسطة، واحملي حقيبة دلو متوسطة الحجم.

لا يزال المخمل حاضراً في مجموعات عبايات شتاء 2024، وهذا العام وظف في تزيين أطراف الأكمام، كما في العباية الكاكي الواسعة المزينة بطبعة Houndstooth الكلاسيكية التي ظهرت بها إحدى عارضات ماركة كورار Koraar، لائمي هذا التصميم الفاخر مع فستان أسود طويل سادة، وارفعي من قيمة اللوك بانتعال حذاء Slingback أسود، واحملي حقيبة سوداء مبطنة مزودة بسلسال ذهبي طويل.

تميل عبايات شتاء 2024 إلى الطابع الشبابي والعصري، والذي سيمكنك من تنسيقها مع الإطلالات الكاجوال، لذا سجلت العبايات المصممة على طراز المعطف الخفيف حضوراً لافتاً في أغلب المجموعات التي رصدناها حتى الآن، ولكن التصاميم الأجمل كانت لدى ماركة موزان Mauzan حيث أطلت العارضات بقطع رائعة تميزت بألوانها الشتوية الدافئة، وزود بعضها بأحزمة تحدد الخصر وأغطية رأس تؤمن لمن ترتديها الدفء اللازم في الأيام الباردة، نسقيها مع الجينز والكنزات السوداء المصممة برقبة عالية، وانتعلي بوتْ أسودَ بكعب Chunky عريض، واحملي حقيبة Crossbody سوداء.

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