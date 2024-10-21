السعودية | ‏”انتصار” ووالدتها ترويان قصة تعافيهما من ‎سرطان الثدي الذي أصاب الجدة والأم والحفيدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

استعرضت قناة العربية قصة انتصار الدحيم ووالدتها اللتان تعافيا من سرطان الثدي الذي أصاب الجدة والأم والحفيدة وراثياً.

حيث ذكرت الأم: “اختار الله انتصار من بين اخواتها ليصيبها بهذا المرض وهو قدر ومكتوب وهذا المرض عانت منه أمي أيضاً وورثته عنها، اكتشفا إصابتي بهذا المرض وأخذت 6 جلسات كيماوي والحمدلله تعافيت من المرض”.

وقالت انتصار : “علمت بإصابتي وأنها بالجهة اليسار وقتها تفاجئت لتلك الدرجة أحب أمي أصابني نفس المرض وفي نفس المكان الذي أصابها، طبعا تم استئصاله والوالدة أيضًا في نفس المكان وبنفس الرحلة العلاجية تقريباً التي مرت فيها الوالدة أنا مريت فيها”.

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