طفلا رامي عياش يُحدثان ضجة بأغنية وطنية جديدة

في خطوة وطنية ملفتة، قدم النجمة رامي عياش أغنية طفولية جديدة غناها طفليه أرام وأيانا عياش، بعنوان "شو ذنب الطفولة؟" لتتماشي مع الحب والأوضاع الصعبة التي تعصف بلبنان وبأطفاله في الوقت الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لأرام وأيانا على انستغرام مقطع فيديو من الأغنية البسيطة التي غنت فيها الطفلة المقطع الهادئ وبدت في غاية الحماس والسعادة، ليدخل بعدها شقيقها الأكبر وهو يغني باللغة الانكليزية وبطريقة الراب بعض الكلمات الاي تناسب عمره، وبدا مندمجاً وهو يغني على ايقاع الراب ويتفاعل مع الألحان بطريقة ملفتة.

وأرفق المقطع بتعليق جاء فيه: "أطلقنا هذه الأغنية لكل طفل لبناني يحلم بعالم مسالم، لقد صدرت الآن ونأمل أن تجلب القليل من الضوء في هذه الأوقات المظلمة".

بدوره، عمد النجم اللبناني على الترويج للأغنية من خلال اعادة نشر المقطع عبر خاصية الستوريز على انستغرام وكتب: "مهما كانت التحديات صعبة بيبقى الأمل ببكرا أحلى. ولادنا بيعرفوا كتير منيح انه الوطن بينوجع وبيتعب بس بعمره ما بينكسر. بعد الظلمة في نور وكل دمعة بعيونن رح تقلب ضحكة. سوا قادرين نرسملن مستقبل مليان نور وأمل وفرح".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأغنية، وباتت تضاف على الصور والمقاطع التي تحاكي الأطفال ووجعهم بسبب الحرب.

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