يحيى الفخراني يشارك بـ "الأستاذ" في رمضان 2025

ينافس النجم يحيى الفخراني بعمل درامي جديد ضمن سباق موسم رمضان 2025 المقبل بمسلسل «الأستاذ »، ويجسد الفخراني خلال احداث العمل شخصية قاضي .

تفاصيل مسلسل «الأستاذ »

مسلسل «الأستاذ » مكون من 30 حلقة، وهو من إخراج ماندو العدل وتأليف أمين جمال وإنتاج جمال العدل.

مسلسل «عتبات البهجة»

يذكر أن أخر أعمال النجم يحيى الفخراني علي المستوى الدرامي مسلسل «عتبات البهجة»، والذي دارت أحداثه في 15 حلقة، وظهر الفخراني خلاله بشخصية وكيل وزارة الصناعة على المعاش، يترك عمله ويدخل عالم السوشيال ميديا ويصبح إنفلونسر.

«عتبات البهجة» تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.

يحيى الفخراني يكشف سر ابتعاده عن السينما

وكشف الفخراني، سر ابتعاده عن السينما وقال:" لا أجد العمل الذي يعيدني إلى السينما من جديد، فأنا أبحث عن سيناريو جيد".

وتحدث يحيى الفخراني عن مشواره وشخصياته وقال:" كل عمل يأتي لي اتوقع أنني لا استطيع تقديمه، ولا أحب أن أكرر شخصياتي، والمتعة الحقيقية في التغيير والتحدي.

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