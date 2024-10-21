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الخليج اليوم .. الداخلية السعودية: تنفيذ حكم القتل في مواطنين بتهمة خيانة الوطن والانضمام إلى كيان إرهابي

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

في بيان لوزارة الداخلية اليوم، تم تنفيذ حكم القتل في مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة متعلقة بخيانة الوطن والانضمام إلى كيان إرهابي.

 

 

ووفقا للبيان، صدر الحكم ضد كل من / خالد بن محمد بن طالع الشهري، و/ عمر بن ظافر بن علي الشهري - سعوديي الجنسية - بتهمة خيانة الوطن والانضمام إلى كيان إرهابي، والتخابر مع أفراده وتمويل الإرهاب والمشاركة في أعمال إرهابية نتج عنها وفاة عدد من رجال الأمن، واستخدام الأسلحة والأحزمة الناسفة لاستهداف المقار الأمنية، واعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

 

وبعد إحالتهما إلى النيابة العامة، تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت إدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل. 

 

المصدر: صحيفة سبق

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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