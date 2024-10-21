شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 50 قاضيًا بديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل



أوضح ذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينًا أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ واحد من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضٍ واحد من درجة (رئيس محكمة / أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (رئيس محكمة / ب) إلى درجة (رئيس محكمة / أ)، وترقية اثنا عشر قاضيًا من درجة (وكيل محكمة / أ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب)، وترقية قاضٍ واحد من درجة (وكيل محكمة / ب) إلى درجة (وكيل محكمة / أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي / أ) إلى درجة (وكيل محكمة / ب)، وترقية تسعة قضاة من درجة (قاضي / ب) إلى درجة (قاضي / أ)، وترقية أربعة ملازمين قضائيين إلى درجة (قاضي /ج)، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي / ب)، و(12) ملازمًا قضائيًا على درجة (ملازم قضائي).

وأكد الدكتور اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة - أيّدها الله - على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وتحقيق الجودة والكفاءة في جميع أعماله القضائية.

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق.