شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع البريطاني جون هيلي.

وأشاد الجانبان خلال الاتصال بتميز العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والسعي لتعزيزها وتطويرها في المجال الدفاعي.

كما بحثا المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة وتداعياته؛ بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.