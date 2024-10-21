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وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع البريطاني

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واس - الرياض 0 تبليغ

وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع البريطاني

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع البريطاني جون هيلي.
وأشاد الجانبان خلال الاتصال بتميز العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والسعي لتعزيزها وتطويرها في المجال الدفاعي.
كما بحثا المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة وتداعياته؛ بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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