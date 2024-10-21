شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشارك بمائدة مستديرة حول التنمية البشرية والسكان في مصر والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول «التنمية البشرية والسكان في مصر»، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع البنك الدولي، على هامش فعاليات افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».

شارك في المائدة المستديرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الـ«فيديو كونفرانس» والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وعدد من ممثلي المجالس القومية والمجتمع المدني وممثلي الوزارات المختلفة.

وقال وزير الشباب إننا نسعى للوصول لمجتمع أكثر وعياً وأكثر تقدماً من خلال تعليمهم وتثقيفهم عن مخاطر الزيادة والانفجار السكاني.. لدينا المزيد من الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لتطوير المبادرات المشتركة التي تهدف لتمكين الشباب في مصر وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.

وأكد "صبحي " حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات والتي من ضمنها العديد من المحاضرات وورش العمل الخاصة بالتوعوية بخطورة الزيادة السكنية والصحة الإنجابية ، وسعي الدولة الدؤوب لحلها.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالتأكيد علي جهود القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.



وزير الرياضة



المؤتمر العالمى للصحة والسكان



المؤتمر العالمى