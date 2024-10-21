السعودية تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية على منازل في بلدة بيت لاهيا في غزة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية على منازل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما تدين المملكة اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى، مجددة استنكارها مواصلة الانتهاكات السافرة لقوات وسلطات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتطالب المملكة المجتمع الدولي، وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين، والوقف الفوري لإطلاق النار.



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