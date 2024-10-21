شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة نادى جامعة حلوان يعقد اجتماعه الدورى لمناقشة خطط التطوير والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة نادي جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي، اجتماعه الدوري بحضور نواب رئيس الجامعة، وبعض عمداء الكليات، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، وعضو اللجنة النقابية، وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال واستعراض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

أعرب مجلس الإدارة عن تقديره للجهود المبذولة لتحقيق الرؤية التطويرية للنادي، وأشاد بالخطوات السريعة التي ساهمت في الوصول إلى الأهداف المنشودة.

وقام الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، باستعراض الأنشطة الأخيرة، بما في ذلك إطلاق أكاديمية نادي جامعة حلوان للملاكمة، التنس، والجمباز.

كما تم استعراض مبادرة "يومك عندنا"، التي تهدف إلى تسويق أنشطة النادي بين طلاب الجامعة، بالإضافة إلى تهنئة قطاع التايكوندو بفوزه الكبير في بطولة الجمهورية، حيث حصل الفريق على 12 ميدالية ذهبية، 2 فضية، و1 برونزية، كما أثنى المجلس على مشاركة فريق كرة القدم في دوري الاتحاد المصري لكرة القدم لموسم 2024/2025.

ناقش المجلس أيضاً مشروع "رابطة مشجعي نادي جامعة حلوان"، الذي يهدف إلى توحيد جماهير النادي ودعم الفرق الرياضية والثقافية، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطة التسويقية للنادي، والتقرير المالي الذي يغطي الفترة من يونيو 2024 حتى أكتوبر 2024.

إضافةً إلى ذلك، استعرض مجلس نادى جامعة حلوان المزايدة المحدودة رقم (1) لتطوير وإعادة تأهيل الوحدات بمنطقة الممر الاجتماعي بالنادي، وهو ما يعد طفرة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء النادي. كما تم الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية للنادي في ديسمبر المقبل.

وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس بروتوكول تعاون لتشغيل أجهزة الجيم بالنادي، تلبيةً لرغبات الأعضاء وطلاب الجامعة، وأكد المجلس على ضرورة مواصلة تنفيذ خطط التطوير، بما يعزز دور النادي في خدمة أعضائه والمجتمع الجامعي، مشيراً إلى أهمية إنجاح تجربة النادي الرياضي الجامعي الأولي في مصر وتعميمها على الجامعات المصرية.