شكرا لقرائتكم خبر عن «أرماح الرياضية» تفتتح ناديا للسيدات في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة أرماح الرياضية ناديا بفئة جديدة للسيدات وهي "بي فت استوديوز"، في مدينة الرياض وذلك اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر، 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن النادي مخصص للسيدات ويوفر خيارات متعددة من حصص جماعية نوعية ومساحات للتمرين الانفرادي لتقديم تجربة رياضية مميزة. وسوف يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الأول من عام 2025م.
ويقع النادي بحي الربيع على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض.
وبهذا يكون إجمالي عدد الأندية المشغلة والتابعة لشركة أرماح الرياضية 13 ناديًا.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن النادي مخصص للسيدات ويوفر خيارات متعددة من حصص جماعية نوعية ومساحات للتمرين الانفرادي لتقديم تجربة رياضية مميزة. وسوف يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الأول من عام 2025م.
ويقع النادي بحي الربيع على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض.
وبهذا يكون إجمالي عدد الأندية المشغلة والتابعة لشركة أرماح الرياضية 13 ناديًا.