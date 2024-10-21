بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة راع تمويلي في ملتقى بيبان 24

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشارك بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بصفته راعيًا تمويليًا في ملتقى بيبان 24، الذي تقدمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”.

وتهدف مشاركة البنك في الملتقى إلى التعريف بالمنتجات والخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك نماذج العمل التي يقوم عليها البنك في الوقت الحالي، والتي تسهم في تعزيز إسهام المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وزيادة تمويل المقدم للمنشآت باشتراطات سهلة وميسّرة، ليكون ركيزة تمويلية أساسية لمساعدة المنشآت على النمو ورفع إسهامها في الناتج المحلي والتنمية الاقتصادية في المملكة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ويشارك البنك بمنظومته المتكاملة من خلال برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” والشركة السعودية للاستثمار الجريء “SVC” في الملتقى لتقديم الدعم الذي يُسهم في بناء وتطوير هذه الشركات لتنمو في سوق العمل، مما يؤدي إلى رفع الكفاءة المالية والإدارية، وزيادة الوعي للمُقبلين على سوق العمل من رواد الأعمال وتقديم الحلول التمويلية لهم.

ويقدم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الملتقى، مبادرة “تمويلك بيومين” ؛ بهدف تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية خلال يومي عمل، وذلك من خلال برنامج التمويل المشترك بالتعاون مع عدد من الشركاء التمويليين من البنوك التجارية في إطار جهود البنك لزيادة التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما سيقدم البنك مجموعة من الجلسات الحوارية المتخصصة وورش عمل المتنوعة، بالإضافة لتقديم المشورات عبر جلسات إرشادية، يقدمها مجموعة متخصصة من الخبراء الاستشاريين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية.

ويطرح البنك كل سبل الدعم من خلال أدوار تكاملية من قبل القطاعات الحكومية المشاركة والقطاعات الخاصة؛ بهدف تحقيق تطلُّعات روّاد ورائدات الأعمال.

يُذكَر أن ملتقى بيبان 24 يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة وخيارًا أول لرواد الأعمال إقليميًا ودوليًا، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.

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