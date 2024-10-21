شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الصحة العالمي.. إطلاق ”التوأم الرقمي“ و”تأكد“ واتفاقيات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

إقامة مميزة



تحديات صحية

نمو سريع

الدمام - شريف احمد - أطلق وزير الصحة م. فهد الجلاجل، اليوم «الاثنين»، الجيل الثاني من مركز ”تأكد“، وبرنامج ”التوأم الرقمي“ الذي سيكون ”انعكاساً لصحتك في جوالك.. بمساعدة الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، سيقوم التوأم بقراءة واقعك الصحي وسيقدم لك أفضل النصائح الطبية“.وكشف الجلاجل، خلال كلمته في افتتاح ملتقى الصحة العالمي، عن تسجيل مستشفى صحة الافتراضي في موسوعة غينيس كأكبر مستشفى افتراضي في العالم. وقدّر حجم الاتفاقيات والاستثمارات التي سيشهدها ملتقى الصحة العالمي بأكثر من 50 مليار ريال.كما أعلن أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل عن منح الإقامة المميزة لـ 2600 شخص من الكفاءات الصحية الاستثنائية. الذي يأتي كجزء من جهود الوزارة لتعزيز القطاع الصحي في المملكة عبر استقطاب أفضل الخبرات الطبية العالمية.وأكد الوزير أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية ودعم الرعاية الطبية في مختلف التخصصات.وقال إن المملكة، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، تبذل الغالي والنفيس وتضع صحة الإنسان فوق كل اعتبار.وأشار الجلاجل إلى أن العالم يواجه تحديات صحية متعددة، أبرزها نقص الكوادر البشرية، الذي قد يصل إلى 10 ملايين ممارس صحي بحلول عام 2030 وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، مبينًا أن آثاره واضحة في الاحتراق الوظيفي والإغلاقات التي تشهدها بعض المستشفيات في أوروبا ودول أخرى.وشدد الجلاجل على سعي المملكة لتكون مركزًا لمواجهة التحديات الصحية العالمية، من خلال رؤية 2030 ونهج ”الصحة في كل السياسات“، وتطوير منظمات تدعم الابتكار في القطاع الصحي.وأعلن الجلاجل أن المملكة، ممثلة بهيئة الغذاء والدواء، أصبحت أول دولة إقليميًا تصل إلى مستوى النضج الرابع في تنظيم الأدوية واللقاحات، وهو أعلى مستوى في تصنيف منظمة الصحة العالمية.وفي مجال الكوادر البشرية، أوضح الجلاجل أن البورد السعودي توسع ليصل إلى أكثر من 170 برنامجًا صحيًا، مع زيادة عدد المقاعد إلى أكثر من 7 آلاف مقعد خلال السنوات الخمس الماضية، كما حصل 3 آلاف ممارس دولي على شهادة البورد السعودي.أكد الجلاجل أن قطاع الأدوية يشهد نموًا متسارعًا بمعدل سنوي مايقارب 10%، ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 72 مليار ريال بحلول عام 2030، كما يشهد قطاع التأمين الصحي الخاص نموًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد المؤمن لهم من 3 ملايين شخص في عام 2011 إلى أكثر من 12 مليون شخص في عام 2023. وبحجم سوق يصل إلى 40 مليار ريال ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم بحلول عام 2030.وأشار الجلاجل إلى أن نموذج الرعاية الصحية الحديث يخدم 28 مليون مستفيد، وقدّم أكثر من 50 مليون موعد واستشارة افتراضية، كما تخطى عدد المستخدمين المرتبطين بالملف الصحي الموحد ”نفيس“ 30 مليون مستفيد.وأعلن الجلاجل عن تسجيل مستشفى صحة الافتراضي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مستشفى صحة افتراضي في العالم، كما أشار إلى وصول المملكة إلى 16 مدينة صحية، مما يجعلها الأعلى إقليميًا في هذا المجال.