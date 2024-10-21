شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطلق 116 مسيرة عبر أوكرانيا وقنابل انزلاقية تستهدف خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

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هجوم طائرات

الدمام - شريف احمد - أفادت السلطات في كييف بأن الجيش الروسي أطلق 116 مسيرة مقاتلة ضد أهداف في أوكرانيا خلال موجة أخرى من الهجمات الليلية.وأسقطت الدفاعات الجوية 59 طائرة مسيرة على الأقل فوق أكثر من 12 منطقة أوكرانية.وقال الدفاع الجوي إنه جرى إسقاط 45 مسيرة أخرى باستخدام وسائل أخرى والتي غالبا ما تشمل على التشويش.ولكن تمكنت العديد من المسيرات من المضي قدمًا وألحقت أضرارا بمنشآت البنية التحتية المدنية.تردد أن كييف وحدها شهدت أكثر من 12 هجوما بطائرات مسيرة. وسمع دوي الأنظمة المضادة للطائرات بشكل متكرر في المدينة خلال الليل.وألحقت موجات الصدمة والحطام المتساقط أضرارا بالمباني السكنية في العديد من الأحياء. وتردد أن شخصا أصيب بجروح طفيفة.كما استهدفت مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا بالقنابل الانزلاقية الروسية.وأصيب أكثر من 12 شخصا وتعطلت خطوط الطاقة.