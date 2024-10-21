شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين قصف الاحتلال للمنازل في بيت لاهيا واقتحام باحات الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة، بأشد العبارات، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمنازل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة واقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى.

وجددت المملكة استنکارها مواصلة الانتهاكات السافرة لقوات وسلطات الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المملكة في بيان رسمي، المجتمع الدولي وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين، والوقف الفوري لإطلاق النار.

وكان عشرات المستوطنين قد اقتحم ، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، أمس الأحد، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على أبواب المسجد الأقصى، وعرقلت دخول المصلين للمسجد.