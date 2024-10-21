شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من عسير وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، تبدأ الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. أماكن انتشار الضباب عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.