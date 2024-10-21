شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من عسير وجازان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، تبدأ الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابعسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.