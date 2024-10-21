أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا يمكن أن تنتهي إلا بالنصر، مؤكدا أن ذلك في مصلحة الشعب.

وقال لافروف في مقابلة مع موقع AiF: "الآن يقولون إن أوكرانيا يجب أن تعود إلى حدود عام 1991، ويجب على روسيا أن "تغادر". نحن لا نتحدث عن الأراضي، ولكنهم يتحدثون عنها. لقد توصلوا إلى شيء ما، اكتشفوا في مكان ما، أن أوكرانيا لديها موارد طبيعية تبلغ قيمتها 10-12 تريليون دولار، لذلك يقولون إن كل هذا يجب أخذه. نحن لا نتحدث عن الأراضي، بل عن الناس".

وأضاف: "إنهم لا يهتمون بالناس. كيف يمكن التحدث، أو حتى التفكير في حدود عام 1991، إذا كان جميع الأشخاص الذين يعيشون في شبه جزيرة القرم ونوفوروسيا ودونباس. أعلنهم (فلاديمير) زيلينسكي أنهم "انفصاليون"، ووصفهم أرسيني ياتسينيوك، الذي كان رئيس وزراء أوكرانيا في عهد بيترو بوروشينكو، بأنهم "ليسوا بشرا". وقال زيلينسكي إنه إذا شعر شخص يعيش في أوكرانيا بأنه مشارك في الثقافة الروسية، فليذهب إلى روسيا".

وأشار لافروف إلى أن كل هذا قيل قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، وعندما كانت الظروف تتطور لحل مشاكل دونباس بالوسائل العسكرية، تم "تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتوجيهها نحو دونباس".

وتابع: "لهذا السبب يتحدثون عن الأراضي، وعن موارد يحتاجونها في أمريكا، لأنهم سيستخرجون كل شيء من إفريقيا قريبا. ونحن نتحدث عن الناس، يجب ألا ننسى هذا، ولهذا السبب فإن العملية العسكرية الخاصة لا يمكن أن تنتهي إلا بالنصر. وهذا في مصلحة الشعب. نحن نفعل كل هذا من أجل مصلحة إخواننا وأخواتنا".