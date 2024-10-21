"يديعوت أحرونوت": الحرب على لبنان كلفت خزينة إسرائيل 6.7 مليارات دولار منذ بداية ايلول الماضي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "الحرب على لبنان كلفت خزينة إسرائيل 6.7 مليارات دولار منذ بداية ايلول الماضي"، مشيرة الى أن "كلفة كل يوم قتال مع اتساع الحرب تتجاوز نصف مليار شيكل أي نحو 135 مليون دولار يوميا".

واوضحت أن "توسيع الحرب إلى الساحة الشمالية كلف البلاد نحو 25 مليار شيكل منذ بداية شهر أيلول، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأسلحة باهظة الثمن التي استخدمت، مثل تلك التي استخدمت في اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله حيث تطالب الحكومة بزيادة الميزانية، لكن في الوقت الحالي لا توجد مصادر تمويل لذلك".

وتزايدت تكاليف الحرب خاصة مع تجنيد عشرات الآلاف من الجنود في قوات الاحتياط في الأسابيع الأخيرة، وإدخال عدة فرق إلى لبنان، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول من العام الماضي.

وأضيف إلى هذه النفقات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة التكاليف الهائلة لاستخدام كميات كبيرة ومكلفة بشكل خاص من الذخيرة - والحاجة إلى إطلاق مئات الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن، نظرا للزيادة الكبيرة في إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، بشكل رئيسي من لبنان إلى إسرائيل.