صحة ورشاقة

استشاري في أمراض الروماتيزم: هشاشة العظام المرض الصامت.. وعادة لا يتم تشخصيه إلا بعد حدوث كسور

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

قال استشاري أمراض الروماتيزم د.سليمان الجهني، إن هشاشة العظام هو مرض صامت، وسمي صامتا لأنه يؤدي إلى كسور بشكل صامت لا يشعر به المريض.

 

وأضاف خلال حديثه في برنامج الشارع السعودي، أن هشاشة العظام هو مرض خطير لأنه من الممكن أن يؤدي إلى كسور في منطقة العمود الفقري، أو منطقة الورك، مشيرا إلى أن هذا المرض يمكن أن ينام صاحبه لأشهر طويلة حتى يتم معالجته.

 

وأوضح أن هشاشة العظام من الممكن أن يتم معالجته مبكرا عن طريق تغيير بعض العادات الصحية والثقافية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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