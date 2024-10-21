صور| انطلاق فعاليات موسم التمور بسوق المزارعين بمحافظة العلا

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الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات موسم التمور بسوق المزارعين بحي المنشية في محافظة العلا؛ التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان العُلا للتمور، وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال السوق؛ إلى تسليط الضوء على التراث الغني للعُلا، واستكشاف طرق مبتكرة لاستخدام التمور في صناعة منتجات متعددة.وشهد السوق هذا العام إضافة جديدة، تتمثل في استضافته جلسات تفاعلية مع نخبة من أشهر الطُّهاة؛ بهدف تسليط الضوء على إرث العُلا، واستكشاف طرق مبتكرة لاستخدام التمور في صناعة منتجات وأطباق متنوعة.وانتعش مزاد مهرجان العلا للتمور في أسبوعه السادس، عبر بيع كميات كبيرة من أنواع التمور، وسط حضور من التجار والمستهلكين، في الوقت الذي يكتسب فيه مزاد العلا للتمور أهمية خاصة؛ لدوره الفاعل في دعم الفرص التجارية للمزارعين والمشترين، عبر مساهمته في زيادة مبيعات التمور سنوياً.ويحظى المزاد الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، باهتمام من قبل تجار التمور وعدد من ملاك شركات الصناعات التحويلية للتمور، حيث تستمر فعالياته حتى التاسع من نوفمبر المقبل خلال يومي الجمعة والسبت بجوار ملعب الإسكان (جنوبي العلا).كما ستقام على هامش المهرجان (جائزة مزاد العُلا للتمور 2024) للمزارعين المشاركين في مزاد المهرجان، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 75.000 ريال، والثاني 50.000 ريال، والثالث 30.000 ريال، وسيتم اختيار الفائزين ضمن معايير محددة؛ وهي كمية المبيعات وقيمتها.