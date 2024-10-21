النشرة: هدوء وترقب يخيمان على شارع رياض الصلح الرئيسي في صيدا حيث يقع فرع "القرض الحسن"

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "الهدوء والترقب يخيمان على شارع رياض الصلح الرئيسي في المدينة، حيث يقع فرع "القرض الحسن"، بعدما أقفلته بلدية صيدا بالتعاون مع القوى الأمنية عقب التهديد الإسرائيلي باستهداف فروع "القرض" في لبنان".

وفيما فضّل معظم أصحاب المؤسسات والمحال التجارية إقفال أبوابها اليوم والالتزام بالمنازل لمتابعة الأخبار، لوحظ أن الحركة في المدينة خفيفة، خصوصًا بعد قيام البلدية بنقل النازحين من مركزي إيواء في المنطقة القريبة منه.