ماكرون دعا نتانياهو مجددا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة

أفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "الرئيس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه يرى في مقتل زعيم حماس يحيى السنوار فرصة لمرحلة جديدة محتملة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".

ودعا ماكرون مجددا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة، كما ندد بالهجوم الإسرائيلي على مواقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي أن ماكرون عبر أيضا عن تضامنه مع نتانياهو بعد إطلاق طائرة مسيرة صوب منزله.