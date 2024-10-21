أفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "الرئيس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه يرى في مقتل زعيم حماس يحيى السنوار فرصة لمرحلة جديدة محتملة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".
ودعا ماكرون مجددا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة، كما ندد بالهجوم الإسرائيلي على مواقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".
وذكر مكتب الرئيس الفرنسي أن ماكرون عبر أيضا عن تضامنه مع نتانياهو بعد إطلاق طائرة مسيرة صوب منزله.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون دعا نتانياهو مجددا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.