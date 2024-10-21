الخارجية الأميركية: لا نريد أن نرى ضربات يومية على بيروت ووقف إطلاق النار في غزة سيصب في مصلحة الفلسطينيين

اشارت وزارة الخارجية الأميركية الى ان وزير الخارجية انتوني بلينكن سيتوجَّه اليوم إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط من أجل خفض التصعيد في المنطقة.

ولفتت الخارجية الأمريكية الى اننا لا نريد أن نرى ضربات يومية على بيروت، ووقف إطلاق النار في غزة سيصب في مصلحة الفلسطينيين وسيؤدي إلى دولة فلسطينية خالية من العنف.

واوضحت الخارجية الاميركية بانه ما زال هناك اسرى لدى حماس بينهم 7 أميركيين، والأولوية هي إعادتهم.