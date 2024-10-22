ا ف ب: تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بعد غارة إسرائيلية قرب مطار بيروت

أفاد مصدر أمني عن تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بعد غارة إسرائيلية قرب مطار بيروت الدولي القريب من الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط غارات كثيفة استهدفت المنطقة ليل الإثنين. واوضح المصدر طالبا عدم ذكر اسمه، إنّه "تمّ تغيير مدرج هبوط طيران الشرق الأوسط بسبب قرب المدرج الرئيس من مكان الغارة التي استهدفت الأوزاعي في الضاحية الجنوبية".

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