نفت حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، "نفياً قاطعاً، وجملة وتفصيلا، ما أوردته بعض وسائل إعلام العدو من أنباء عن اغتيال الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة، حفظه الله، في استهداف سيارة في دمشق مساء اليوم الاثنين".

كانت هذه تفاصيل خبر حركة "الجهاد الإسلامي" نفت خبر اغتيال أمينها العام زياد النخالة في استهداف سيارة بدمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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