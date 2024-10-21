الغارديان: فلسطينيون يتحدثون عن استخدامهم دروعا بشرية في غزة من جانب الجيش الإسرائيلي

اشارت صحيفة "الغارديان"، الى أن "فلسطينيين يتحدثون عن استخدامهم دروعا بشرية في غزة من جانب الجيش الإسرائيلي"، لافتة الى أن "الشهادات التي جمعناها تتوافق إلى حد كبير مع التقارير التي نشرتها قناة الجزيرة وصحيفة هآرتس".
ولفتت نقلا عن الجيش الإسرائيلي، الى أن "الأوامر تحظر استخدام المدنيين الأسرى في مهام عسكرية ونتحقق من هذه الادعاءات".
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