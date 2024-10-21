اعلنت النيابة الإسرائيلية العامة "اعتقال 7 إسرائيليين من أصول أذربيجانية بتهمة التجسس لصالح إيران"، مشيرة الى أن "المتهمين نقلوا معلومات حساسة وصوروا قواعد عسكرية ومنشآت أمنية استهدفت خلال الحرب".

ولفتت الى أن "المتهمين اعتقلوا في ايلول الماضي وسيتم تقديم لائحة اتهام ضدهم خلال الأسبوع الجاري".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فأن "سبعة إسرائيليين هاجروا من أذربيجان، بمن فيهم أب وابنه، يشتبه في أنهم كانوا على اتصال لمدة عامين مع عناصر في ايران حيث قاموا كجزء من ذلك بتصوير القواعد العسكرية، والتي كانت أيضًا أهداف الهجوم الصاروخي الباليستي من إيران بداية الشهر".

وسمحت محكمة الصلح في ريشون لتسيون بالنشر أن النيابة العامة قدمت اليوم مذكرة ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد السبعة، من سكان حيفا والشمال، ومن بينهم جندي هارب وقاصرين. والمشتبه بهم هم عزيز نيسانوف، وألكسندر سيديكوف، ويغال نيسان، وفيشاسلاف غوشين، ويفغيني يوفا، وقاصران لا يمكن نشر أسمائهما . ومن المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام لائحة اتهام ضدهم إلى المحكمة المركزية في حيفا بارتكاب سلسلة من المخالفات الأمنية الخطيرة.

ومن بين أمور أخرى، يُشتبه في قيامهم بتصوير وجمع معلومات عن القواعد والمنشآت العسكرية، بما في ذلك قواعد القوات الجوية في نبطيم ورمات ديفيد، ومعسكر كاريا في تل أبيب، ومواقع بطاريات القبة الحديدية، ومحطة الخضيرة للطاقة وغيرها من البنى التحتية للطاقة. . كما تلقوا من المشغلين خرائط لمواقع استراتيجية، بما في ذلك معسكر الجولاني، حيث قُتل أربعة جنود في هجوم بطائرة بدون طيار الأسبوع الماضي. وبحسب الاشتباه، فقد نقلوا معلومات استخباراتية إلى إيران.