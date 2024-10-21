القصيفي نعى الصحافية والاعلامية آنا جورج عبد المسيح

نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الصحافية والاعلامية آنا جورج عبد المسيح، "بعدما اسقطها الداء في شراكه واطبق عليها سالبا منها الروح، وهي في مقتبل العمر ودفق العطاء".

وفي بيان له، لفت إلى أن "الزميلة عبد المسيح عملت في" إذاعة لبنان" معدة لبرامج متنوعة، وفي " الوكالة الوطنية للاعلام" قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة الاميركية للعمل في محطة" سوا" متابعة لاخبار لبنان والشرق الأوسط ومقدمة برامج سياسية واجتماعية".

وأضاف: "أثر عن الراحلة انها صاحبة مبادرات، وهي شخصية إيجابية، مجتهدة، وعلى قدر عال من الثقافة والالمام باصول المهنة ومفاتيحها، وهي إلى اتقانها لغة الضاد تتقن اللغتين الفرنسية والانكليزية".

وختم النقيب القصيفي: تمضي آنا إلى آلاب السماوي متحررة من أوجاعها، تاركة عائلة افجعها الرحيل المبكر، مخلفة الذكر الحميد والمؤبد، وهي وإن نأت عن لبنان و"كورته" الخضراء بالجسد، فإن روحها ستظل مرفرفة فوق الربوع التي أودعت فيها ذكريات الطفولة والشباب. رحمها الله رحمة واسعة، واسكنها فسيح جناته، ولعائلتها وذويها واصدقائها جميل الصبر والعزاء".