المجلس الوطني للإعلام: لإدانة أي موقف يسيء للنازحين ويدعو لترويج الشائعات ونشرها

أكّد رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" ​عبد الهادي محفوظ​، أنّ "حماية النّازحين في أماكنهم وتأمين الغذاء لهم، واجب وطني وإنساني".

وإذ اعتبر في بيان، أنّ "تضامن مختلف المكوّنات الطّائفيّة والمناطق مع ظاهرة النّازحين، كانت أمرًا لافتًا ساهم فيها الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني والمكتوب، كما كرّستها القمّة الرّوحيّة في بكركي وممارسات المؤسّسة العسكريّة والأجهزة الأمنيّة والبلديّات"، شدّد على أنّ "لجوء البعض إلى الإساءة للنّازحين وترويج الشّائعات الكاذبة ومحاولة إخراجهم بالقوّة، أمر لا يجوز السّكوت عنه أيًّا كانت المبرّرات".

ولفت محفوظ إلى أنّه "كان قد أثار هذه المسألة اليوم مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، حول ضرورة قيام المؤسّسة العسكريّة بحماية النّازحين. وكان موقفه أكثر من إيجابي، باعتبار أنّ الإساءة للنّازحين هي تخريب للبيئة الاجتماعيّة، ومدخل لإثارة الفتنة لا تسمح به المؤسّسة العسكريّة"، شاكرًا باسم كلّ اللّبنانيّين، قائد الجيش على "موقفه هذا".

ودعا المجلس الوطني، كلّ المؤسّسات الإعلاميّة والمواقع الإلكترونيّة ومواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "إدانة أي موقف يسيء إلى النّازحين، أو يدعو إلى ترويج الأخبار الكاذبة والشّائعات ونشرها".